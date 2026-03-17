I cortili e il Castello di Girgenti, una passeggiata alla scoperta dei luoghi della socialità perduta

Un percorso affascinante tra storia, memoria e paesaggio urbano animerà il centro storico di Agrigento domenica 22 marzo. L’iniziativa, organizzata da Minerva APS, accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei cortili di Girgenti, spazi carichi di storie collettive che un tempo rappresentavano il cuore della vita quotidiana della città.

Guidati dallo storico e scrittore Beniamino Biondi, i partecipanti intraprenderanno un viaggio tra luoghi visibili e nascosti, tra cortili recuperati e altri ancora segnati dall’abbandono, custodi di una socialità oggi in gran parte perduta ma ancora capace di raccontare il passato della comunità.

Il racconto prenderà avvio dalla storia dell’ex tracomatosario, per poi snodarsi in un dedalo di vie che permetterà di riscoprire l’urbanistica del centro storico e incontrare alcuni dei numerosi cortili che punteggiano questo tessuto urbano. Durante il percorso si rifletterà sulla loro storia, sulle funzioni che hanno avuto nel tempo e sui possibili usi che questi spazi potrebbero avere oggi.

La passeggiata attraverserà buona parte del centro storico, tra tesori architettonici e segni delle sue fragilità, fino a raggiungere la sommità del colle. Qui è prevista una visita inedita ai resti del Castello di Kerkent, straordinario punto panoramico con vista sui tetti della città e sulla Rupe Atenea. Il luogo conserva ancora i resti ben visibili dell’intera fiancata della Chiesa dell’Itria, sospesi in una dimensione suggestiva e senza tempo.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 marzo con partenza alle ore 9.30.