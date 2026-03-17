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Droga e quasi 5mila euro, pusher minorenne confessa: “L’ho fatto per aiutare la famiglia”

Ammette i fatti contestati, si dice pentito e afferma di averlo fatto per dare una mano in famiglia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ammette i fatti contestati, si dice pentito e afferma di averlo fatto per dare una mano in famiglia. È stato scarcerato il 17enne tunisino, ma residente a Ribera, arrestato negli scorsi giorni dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma lo avevano sorpreso, durante un controllo stradale, in possesso di hashish.

Una successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire quasi 300 grammi della stessa sostanza e 4.800 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Per questo motivo il minore è stato trasferito nel carcere “Malaspina”. Adesso, a seguito l’interrogatorio di garanzia, il 17enne è stato posto in permanenza domiciliare dopo aver ammesso i fatti ed essersi detto pentito.  

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