Mafia

Mafia, condannati boss e cognato dell’agente morto a Capaci

Condannato anche Giuseppe Costa, fratello della vedova dell'agente di scorta Vito Schifani morto nell'attentato al giudice Giovanni Falcone

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

La Cassazione ha respinto i ricorsi e ha confermato le condanne a vent’anni al boss mafioso palermitano dell’Arenella Gaetano Scotto e 12 anni ciascuno al fratello Francesco Paolo e a Giuseppe Costa, fratello della vedova dell’agente di scorta Vito Schifani morto nell’attentato al giudice Giovanni Falcone il 23 maggio 1992. Lo scrive il giornale on line Live Sicilia.

Quando Costa nel 2020 fu arrestato nel corso di un’indagine, coordinata dalla Dda, la vedova Schifani disse “per me è come se fosse morto”. L’inchiesta svelò che nel quartiere palermitano Arenella il ritorno di Scotto fu celebrato in pompa magna. Era il 2016 quando Scotto e la fidanzata salirono sul peschereccio che trasportava la statua di Sant’Antonio da Padova, patrono della borgata marinara dell’Arenella. Un segnale di rispetto per il boss che era stato scagionato dall’accusa di avere partecipato alla strage di via D’Amelio nel processo costruito sulle bugie dei falsi pentiti.

Scotto aveva ripreso le redini del potere, imponendo innanzitutto il pizzo che in tanti pagavano considerando la tassa mafiosa un male necessario di fronte all’autorevolezza del capomafia. Costa, soprannominato “Pinuzzu u checco” per via della balbuzie, e il fratello di Scotto raccoglievano i soldi, una parte dei quali era destinata ai parenti dei carcerati. Gaetano Scotto è stato condannato in primo grado all’ergastolo per il duplice omicidio dell’agente Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio. Il processo d’appello è ancora in corso.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

L’agrigentina Marta Castelli eletta Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia
Ultime Notizie

Aeroporto di Trapani Birgi: mobilità e turismo al centro del tavolo tecnico
Mafia

Mafia, condannati boss e cognato dell’agente morto a Capaci
Cultura

I cortili e il Castello di Girgenti, una passeggiata alla scoperta dei luoghi della socialità perduta
di Giuseppe Castaldo

“Ragazzina violentata ad Aragona durante festa”, chieste tre condanne 
PRIMO PIANO

Droga e quasi 5mila euro, pusher minorenne confessa: “L’ho fatto per aiutare la famiglia”
banner italpress istituzionale banner italpress tv