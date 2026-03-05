Apertura

Malore mentre guida, camionista riesce ad accostare e poi muore

A dare i primi soccorsi un giovane volontario di una associazione medica che ha notato la scena ed ha praticato le manovre di rianimazione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un camionista, S.M, originario di Catania, di 42 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre era alla guida del suo mezzo lungo la autostrada Trapani-Palermo. La vittima si trovava alla guida lungo la bretella per Birgi quando si è sentito improvvisamente male, ed è riuscito ad accostare il camion prima di perdere conoscenza, evitando così di trascinare nel pericolo altri veicoli in transito.

A dare i primi soccorsi un giovane volontario dell’associazione “Paceco Soccorso”, che in quel momento stava percorrendo la stessa strada a bordo di un’auto medica diretta a Palermo per un servizio farmaci, che ha notato la scena e si è fermato immediatamente, ed ha avviato le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco in attesa dei soccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

