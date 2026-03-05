Enna

In auto con 4 panetti di hashish, arrestato

Sull’autostrada A/19, nei pressi dello svincolo Gerbini

Pubblicato 31 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato, in particolare personale in servizio al Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova, nei giorni scorsi, durante un servizio di pattugliamento finalizzato al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti espletato sull’autostrada A/19, nei pressi dello svincolo Gerbini, territorio del comune di Paternò (CT), ha proceduto al controllo di un’autovettura all’interno della quale venivano rinvenuti e sequestrati quattro panetti di sostanza stupefacente del tipo “Hashish” per un peso complessivo di circa gr. 400. Venivano altresì sottoposti a sequestro quattro smartphone e quattro mini telefoni. 

Il conducente, pluripregiudicato, dopo essere stato condotto presso gli uffici del Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova per le formalità di rito, poiché ritenuto gravemente indiziato del reato di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente, è stato sottoposto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

“Bussola Expert”, ad Agrigento il percorso Ice per accelerare l’accesso ai mercati esteri
Catania

Tir si ribalta all’ingresso della Catania-Palermo: traffico e disagi
Catania

Ruba moto dal valore di 12 mila euro, scoperto da un poliziotto libero dal servizio
Enna

In auto con 4 panetti di hashish, arrestato
Catania

Vede i carabinieri e lancia 30 grammi di marijuana, denunciato
Catania

Sorpreso a rubare rame in una cabina elettrica, arrestato
banner italpress istituzionale banner italpress tv