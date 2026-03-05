Giustizia, Alessandra Vella proposta a presidente di sezione penale

La Quinta Commissione del Csm ha deliberato all’unanimità di proporre al plenum come nuovo procuratore di Salerno Raffaele Cantone, attualmente procuratore di Perugia.

Tra le altre proposte, sempre all’unanimità, quella di nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Termini Imerese settore penale Mario Conte, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Palerm osettore penale Aldo De Negri, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Lecce settore civile Ida Cubicciotti, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Agrigento settore penale Alessandra Vella, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Treviso settore penale Piera De Stefani e la riassegnazione del procuratore aggiunto di Firenze Gabriele Mazzotta. Per la proposta di nuovo procuratore di Trento, 3 voti ( Paolini, Aimi e Giuffrè) sono andati ad Alessandra Cerreti e 3 voti (Carbone M. , Bisogni e Miele ) a Claudia Danelon.