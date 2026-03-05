Catania

Tir si ribalta all’ingresso della Catania-Palermo: traffico e disagi

Il tir si è ribaltato su un lato occupando la corsia di sorpasso

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

 Un tir si è ribaltato su un lato lungo l’autostrada Catania–Palermo all’altezza dello svincolo di Catania Sud, occupando la corsia di sorpasso, creando notevoli disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo pesante e dell’area interessata dall’incidente.

“A causa del tir ribaltato, il traffico sta scorrendo su una sola corsia, con lunghe code e rallentamenti per gli automobilisti in transito lungo la tangenziale e sull’asse Catania–Palermo. Al momento non si conoscono le condizioni delle eventuali persone coinvolte nel sinistro. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Gli automobilisti sono invitati alla massima prudenza e, se possibile, a scegliere percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità”, si legge in una nota Anas. (FOTO REPERTORIO)

