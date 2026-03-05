Vede i carabinieri e lancia 30 grammi di marijuana, denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Radiomobile di Giarre hanno denunciato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 20enne del posto.

Al riguardo, impegnati nell’ambito di un’attività di controllo, secondo le direttive del Comando Provinciale di Catania, diretta a monitorare l’osservanza delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, si sono presentati presso l’abitazione di via Teatro di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari.

Intorno alla mezzanotte, nel momento in cui stavano salendo le scale del condominio per raggiungere l’appartamento di interesse, hanno notato un giovane il quale scendendo le scale, alla vista dei militari, ha lanciato per le scale una busta trasparente.

Tale gesto, seppur fulmineo, non è sfuggito ai Carabinieri i quali hanno intuito, chiaramente, che l’intento del giovane fosse quello di disfarsi in tutta fretta di qualcosa di provenienza illecita.

Lo hanno quindi bloccato in sicurezza ed identificato per un 20enne residente nello stesso immobile e dopo aver recuperato, pochi istanti dopo, la busta lanciata a terra, hanno scoperto che conteneva un involucro con dentro circa 30 grammi di marijuana.

Da ulteriori accertamenti il 20enne è risultato gravato da altri precedenti gravami giudiziari in materia di spaccio di stupefacenti.

La droga è stata sequestrata mentre il giovane, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionaleeferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.