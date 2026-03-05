Naro, furto di gas davanti la caserma dei Carabinieri: denunciata intera famiglia

Un’intera famiglia di Naro è finita nei guai con la giustizia dopo essere stata scoperta a sottrarre illecitamente gas metano dalla rete pubblica attraverso un allaccio abusivo e la manomissione del contatore. A portare alla luce il furto sono stati i Carabinieri della locale stazione, intervenuti insieme ai tecnici specializzati di ItalGas in un condominio di Viale Europa.

I tecnici di ItalGas, affiancati dai militari dell’Arma, hanno effettuato una verifica approfondita degli impianti presenti nello stabile, riscontrando anomalie significative che hanno immediatamente attirato l’attenzione degli specialisti.

Dagli accertamenti tecnici è emerso che sarebbe stato realizzato un collegamento diretto alla rete del gas, bypassando completamente il sistema di misurazione regolare. Il contatore, inoltre, sarebbe risultato manomesso in maniera tale da impedire la corretta registrazione dei consumi effettivi, consentendo alla famiglia di usufruire del servizio senza che i metri cubi di gas prelevati venissero contabilizzati. Il danno economico è ancora in fase di quantificazione, ma secondo le prime stime potrebbe ammontare a diverse migliaia di euro, calcolando i consumi non registrati nell’arco di un periodo che gli investigatori stanno cercando di delimitare con precisione.

I componenti della famiglia sono stati formalmente denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento. A loro carico vengono contestati i reati di furto aggravato di energia e manomissione di impianti, oltre a possibili violazioni delle normative in materia di sicurezza degli impianti gas.