“Bussola Expert”, ad Agrigento il percorso Ice per accelerare l’accesso ai mercati esteri

Parte da Agrigento un’iniziativa ad alto valore aggiunto per accompagnare le micro, piccole e medie imprese locali verso i mercati internazionali. Prenderà ufficialmente il via il 18 marzo 2026 il progetto “Bussola Export”, percorso formativo gratuito promosso da ICE-Agenzia in collaborazione con Confcommercio Agrigento, con l’obiettivo di rafforzare le competenze manageriali, digitali e strategiche delle imprese del territorio. L’iniziativa, coordinata dall’Ufficio Formazione alle Imprese di ICE-Agenzia, si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno all’internazionalizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e nasce per rispondere in modo concreto al fabbisogno di know-how delle MPMI agrigentine, chiamate oggi a competere in scenari globali sempre più complessi e dinamici.

Attraverso un modello formativo integrato – in presenza e da remoto – le imprese partecipanti avranno accesso a strumenti operativi, metodologie avanzate e momenti di affiancamento personalizzato, finalizzati a costruire percorsi di crescita sostenibile oltre i confini nazionali. Il percorso si articola in tre appuntamenti chiave, pensati per coprire l’intero spettro delle competenze necessarie all’export moderno: 18 marzo 2026 – Strategie per l’internazionalizzazione (in presenza presso la sede di Confcommercio Agrigento), 25 marzo 2026 – Incoterms® e pagamenti internazionali (online), 2 aprile 2026 – Intelligenza Artificiale, automazione, competitività e strategy management (online).

Il progetto è rivolto a un ampio bacino multisettoriale che comprende agroalimentare, turismo, tessile, arredamento, energia e servizi digitali. Le imprese che si distingueranno per potenziale e progettualità potranno inoltre accedere a un percorso di affiancamento personalizzato, pensato per accelerare l’ingresso e il posizionamento sui mercati esteri. A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è Antonio Giardina, Direttore di Confcommercio Agrigento: « Con “Bussola Export” mettiamo a disposizione delle imprese non solo formazione, ma una vera e propria bussola operativa per orientarsi nell’export contemporaneo. In un contesto globale ad alta competizione, la capacità di integrare strumenti digitali avanzati, intelligenza artificiale e corretta gestione dei rischi finanziari rappresenta oggi il principale fattore di vantaggio competitivo per le nostre MPMI ».

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 marzo 2026. Il progetto “Bussola Export” non rappresenta soltanto un’opportunità formativa, ma un investimento strutturale sul futuro del tessuto produttivo agrigentino, capace di trasformare le sfide dell’internazionalizzazione in concrete occasioni di sviluppo economico. In questo scenario, Confcommercio Agrigento conferma il proprio ruolo di partner istituzionale e guida strategica per le imprese del territorio, rafforzando il collegamento tra politiche nazionali, competenze specialistiche e crescita locale.