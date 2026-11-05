Aragona, 82enne stroncato da malore improvviso mentre è in auto 

Dramma ad Aragona. Un pensionato di 82 anni è deceduto dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava in auto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato. Fatale, secondo una prima ricostruzione, un arresto cardiocircolatorio.