Aragona

Aragona, 82enne stroncato da malore improvviso mentre è in auto 

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Dramma ad Aragona. Un pensionato di 82 anni è deceduto dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava in auto. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri e gli operatori del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del pensionato. Fatale, secondo una prima ricostruzione, un arresto cardiocircolatorio. 

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