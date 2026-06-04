Aragona, domenica la quita edizione dell’Infiorata per il Corpus Domini

È arrivata alla quinta edizione l’infiorata di Aragona di domenica 7 giugno per la solennità del Corpus Domini. Sono tre le zone del centro storico dove vengono realizzate le infiorate perché interessate dal percorso della processione col Santissimo Sacramento: la via Alberto Mario, la scalinata della Chiesa Madre e la via Garibaldi.

I tanti artistici pannelli riproducono momenti della vita di Gesù o immagini dell’iconografia cristiana e sono realizzati con fiori, riso, grano, caffè, piume, sabbia, erbe aromatiche e fiori in carta fatti a mano. Quest’anno, ricorrendo l’ottavo centenario della morte di San Francesco, alcuni pannelli riguardano episodi della vita di questo grande santo la cui testimonianza continua ad essere di grande attualità sia per i credenti che i non credenti. L’iniziativa realizzata ad Aragona ha un grande valore religioso e sociale: da una parte esprime, attraverso l’arte, la fede in Gesù, Figlio di Dio, presente nel sacramento dell’Eucaristia, e dall’altra parte vengono creati spazi di bellezza nel paese di Aragona.

La bellezza è manifestazione di Dio e conduce a Dio. C’è tanta attesa per una manifestazione che è entrata a fare parte della tradizione di Aragona e che, anno dopo anno, diventa più ricca e più interessante. Il lavoro preparatorio ha visto impegnati, con grande entusiasmo e per parecchi giorni, tantissimi volontari delle parrocchie dell’unità pastorale del centro storico di Aragona (famiglie di via Alberto Mario, Associazione Settimana Santa Aragonese, comitato feste della Madonna del Rosario). Iniziativa molto apprezzata negli anni passati sia dagli Aragonesi che dalle tante persone dei paesi vicini, che ha invogliato i volontari a ripeterla anche quest’anno. Le infiorate si possono ammirare dalle prime ore del mattino di domenica 7 giugno, fino a sera, dopo la conclusione della processione.