Aragona, vasto incendio minaccia abitazioni: forse la mano di un piromane 

Momenti di panico ad Aragona per un vasto incendio che per diverse ore ha minacciato le abitazioni. Le fiamme, appiccate probabilmente da un piromane, sono arrivate a lambire le palazzine che insistono in via Eugenio Montale, addirittura fino al primo piano. Alcuni residenti hanno per qualche momento abbandonato le case mentre altri ancora hanno tentato di domare il rogo con mezzi di fortuna.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, dopo tre ore, sono riusciti ad avere la meglio sull’incendio. Terminate le operazioni di spegnimento lo scenario che si è presentato era di devastazione: aria irrespirabile, fuliggine su balconi e finestre, alberi carbonizzati e terreni ridotti in cenere.