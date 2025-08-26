Aragona

Domenica prossima 12ª edizione della “Corri Aragona”

La manifestazione vedrà gli atleti darsi battaglia lungo le vie del paese con partenza e arrivo dalla via Roma

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Domenica prossima appuntamento ad Aragona con  la 12ª edizione della “Corri Aragona” gara podistica organizzata dall’Asd Amatori Aragona  inserita nel GP Provinciale di Agrigento. La manifestazione,  patrocinata dal Comune di Aragona,  vedrà gli atleti darsi battaglia lungo le vie di Aragona con partenza e arrivo dalla via Roma di fronte il Municipio per un percorso di circa 1800 mt da ripetersi 4 volte per complessivi 7,2 km .

Gli organizzatori, con in testa il presidente della società aragonese Giuseppe Collura, stanno definendo gli ultimi dettagli per far si che tutti possano trascorrere una piacevole serata  di sport e amicizia. Il presidente Collura invita tutta la cittadinanza a partecipare  preannunciando che non mancheranno le sorprese per il pubblico che sarà protagonista insieme agli atleti di una grande manifestazione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Armi clandestine pronte a sparare: arrestato 48enne
Foto

Racalmuto, inaugurato il nuovo campo di calcetto al Parco Fra’ Diego La Matina
Ultime Notizie

Morso da cavallo, intervento a Villa Sofia salva l’arto del paziente
Lampedusa

Migranti, sbarcate 230 persone a Lampedusa
Cultura

Alla Biblioteca Lucchesiana un convegno sui manoscritti arabi
Cultura

“Gesti accoglienza”, il concerto di Allevi lancia candidatura Lampedusa a patrimonio Unesco