Domenica prossima 12ª edizione della “Corri Aragona”

Domenica prossima appuntamento ad Aragona con la 12ª edizione della “Corri Aragona” gara podistica organizzata dall’Asd Amatori Aragona inserita nel GP Provinciale di Agrigento. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Aragona, vedrà gli atleti darsi battaglia lungo le vie di Aragona con partenza e arrivo dalla via Roma di fronte il Municipio per un percorso di circa 1800 mt da ripetersi 4 volte per complessivi 7,2 km .

Gli organizzatori, con in testa il presidente della società aragonese Giuseppe Collura, stanno definendo gli ultimi dettagli per far si che tutti possano trascorrere una piacevole serata di sport e amicizia. Il presidente Collura invita tutta la cittadinanza a partecipare preannunciando che non mancheranno le sorprese per il pubblico che sarà protagonista insieme agli atleti di una grande manifestazione.