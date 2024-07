Due incidenti stradali ad Aragona, feriti in ospedale 

Due feriti in altrettanti e distinti incidenti stradali ad Aragona. Il primo sinistro è avvenuto in via Salvatore La Rosa dove un’auto ha finito la corsa contro un muro. Il secondo, invece, in via La Loggia dove si sono scontrati una Volkswagen Golf e uno scooter. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali minorenne. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.