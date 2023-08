Incidente al bivio di Aragona, 17enne trasferito in elisoccorso 

Incidente stradale lungo la strada statale 189, all’altezza del bivio di Aragona. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una moto Kawasaki e una Bmw X1. Ad avere la peggio sono stati i passeggeri del mezzo a due ruote. Il conducente ha riportato una frattura ad un piede ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento mentre un diciassettenne, che viaggiava dietro, è rimasto ferito in maniera più grave.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi. Un elicottero è stato fatto atterrare in zona e ha trasferito il minorenne all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Ancora sconosciute le sue condizioni di salute. Illesa, invece, la conducente dell’auto. Presenti sul posto i carabinieri della stazione di Aragona che si sono occupati dei rilievi.