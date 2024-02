La strage di Altavilla e l’omicidio di Antonella, il cordoglio del sindaco di Aragona 

“Ieri mattina mi è giunta la notizia della tragica morte della nostra concittadina Antonella Salamone di 41 anni avvenuta ad Altavilla Milicia per mano del marito, che insieme a lei ha ucciso anche i due figli di 16 e 5 anni. Non conoscevo personalmente Antonella, bensì i familiari, persone tranquille e perbene. Come sindaco, esprimo a nome di tutta la comunità aragonese, il mio profondo cordoglio. Da uomo delle istituzioni e da padre condanno fortemente questi gesti efferati e scellerati. Condoglianze alla famiglia di Antonella e alla sua unica figlia rimasta in vita, affinché trovi la forza di andare avanti e di superare col tempo questo immane dolore.” Così il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino.