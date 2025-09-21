Bivona

Bivona, rubata campana in bronzo di interesse storico ad imprenditore 

I balordi sono riusciti a portare via alcuni attrezzi da lavoro ma soprattutto una campana in bronzo dall’importante interesse storico

Ladri in azione a Bivona. Ignoti malviventi si sono intrufolati nel magazzino utilizzato come deposito di proprietà di un imprenditore sessantenne del posto.

I balordi sono riusciti a portare via alcuni attrezzi da lavoro ma soprattutto una campana in bronzo dall’importante interesse storico. I ladri hanno forzato un infisso e sono entrati nel garage. Poi la fuga indisturbata, senza essere visti. Il danno è in corso di quantificazione. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri. 

Bivona, rubata campana in bronzo di interesse storico ad imprenditore 
