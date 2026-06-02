Ambiente, a scuola di bellezza del mare con il WWF a Burgio 

Accoglienza di grande onore è stata resa al WWF Sicilia Area Mediterranea dagli alunni della scuola primaria e secondaria dell’I.C. “G. Roncalli” a Burgio.

I bambini della terza elementare, coordinati dalle insegnanti Francesca Coco, Elisabetta Maniscalco, Elena Anselmo e Rosa Maria Sala, inscenando sul tema del mare una performance fatta di balli, poesie e dichiarazioni d’intento hanno emozionato il rappresentante del WWF Giuseppe Mazzotta, che ha avuto parole di elogio per quella scolaresca e per la comunità di Burgio, dove lo stesso ha prestato servizio da insegnante per diversi anni a cavallo fra il primo e il secondo decennio di questo secolo.

All’esibizione dei ragazzi hanno poi fatto seguito una serie di domande, rivolte al Segretario del WWF Mazzotta, che ha risposto senza esitare ad ogni quesito rivoltogli. L’incontro si è svolto grazie all’interessamento dell’insegnante Giuseppina Bonafede, Lions come Mazzotta, che ha incasellato questo evento fra quelli d’eccellenza della sua associazione di servizio. Il dirigente scolastico, Prof. Giuseppe Oliveri, si è complimentato con il WWF, ospitato quest’anno anche nella sede di Caltabellotta dello stesso Istituto Comprensivo, per la disponibilità mostrata ad ogni “chiamata”.

I bambini crescono e ci indicano la strada, nella speranza che venga intrapresa dai “grandi” i cui governi sembrano impazziti alla ricerca di guerre per il predominio economico ed energetico, ma a danno dell’unico pianeta esistente nell’universo e abitabile dagli uomini. Non è un paradosso, ma purtroppo è la realtà delle cose. Noi siamo il futuro che costruiamo e i bambini, nella loro innocenza, ne hanno in mente uno, bellissimo. Ascoltiamoli.