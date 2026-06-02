Catania

Nas in casa di riposo, troppi anziani in una struttura

Al momento del controllo, erano presenti 13 anziani ospiti, un numero comunque superiore rispetto a quelli indicati nei due documenti

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La tutela dei più fragili, come gli anziani, è stato l’obbiettivo delle attività dei Carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia che, unitamente ai colleghi del Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro NIL di Catania, hanno sottoposto ad un mirato controllo una comunità alloggio per anziani ubicata nel comune di Fiumefreddo di Sicilia. 

Al termine dell’ispezione sono state riscontrate dal NAS delle difformità tra il numero massimo di persone ospitabili presso la struttura indicato nella planimetria e quello riportato nella S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) autorizzativa presentata presso il locale comune. 

Inoltre, al momento del controllo, erano presenti 13 anziani ospiti, un numero comunque superiore rispetto a quelli indicati nei due documenti.  Per tale violazione il NAS non ha formalizzato contestazione, onerando i servizi sociali del comune di Fiumefreddo di Sicilia di approfondire le verifiche e procedere ad eventuali contestazioni.  I controlli che si susseguono su tutto il territorio della provincia di Catania, condotti dai reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con gli esperti del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS), si inseriscono in una precisa linea di indirizzo operativa voluta dal Comando Provinciale. 

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