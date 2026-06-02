Catania

Tenta di rubare profumo nascondendolo sotto i vestiti, denunciato

Fermato e messo in sicurezza, è stato perquisito e aveva con sé proprio il costoso profumo rubato, che è stato così recuperato e successivamente restituito all’esercizio commerciale

Pubblicato 29 secondi fa
Da Redazione

Il tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania ha consentito di individuare e denunciare, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, un 26enne residente nel capoluogo etneo, gravemente indiziato di furto aggravato, al termine di un intervento effettuato nel centralissimo tratto di via Etnea. 

L’episodio si è verificato all’interno di uno store multipiano dove il personale addetto alla vigilanza ha notato i movimenti sospetti di un giovane che, dopo essersi aggirato tra i reparti, avrebbe prelevato un profumo del valore di oltre 150 euro, nascondendolo negli indumenti nel tentativo di superare le casse senza effettuare il pagamento. Il comportamento non è sfuggito agli addetti alla sicurezza, che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Al 112 NUE 

La risposta dei Carabinieri è stata immediata: una “gazzella” pattuglia del Nucleo Radiomobile, impegnata nei servizi di controllo nel centro cittadino, ha raggiunto in pochi minuti l’attività commerciale, raccogliendo le prime informazioni utili e avviando rapidamente le ricerche del sospettato, nel frattempo già allontanatosi.

Grazie alla descrizione fornita dal personale di vigilanza e alla profonda conoscenza del territorio, i militari sono riusciti a rintracciare, poco dopo, il giovane ancora in centro città. Fermato e messo in sicurezza, è stato perquisito e aveva con sé proprio il costoso profumo rubato, che è stato così recuperato e successivamente restituito all’esercizio commerciale.  Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

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