Pedopornografia, arrestato 45enne agrigentino 

I carabinieri hanno arrestato un quarantacinquenne disoccupato agrigentino, in esecuzione di un ordine di carcerazione, per il reato di pedopornografia. L’uomo, infatti, deve scontare due anni e cinque mesi di reclusione. I militari dell’Arma, dopo aver notificato il provvedimento, hanno trasferito l’uomo nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

La vicenda scaturisce da un’attività investigativa della polizia postale. Al 45enne, durante una perquisizione, furono sequestrati dei dispositivi elettronici all’interno dei quali vennero rinvenute immagini sessualmente esplicite con minorenni. All’uomo si arrivò grazie a mirate attività risalendo ad alcuni indirizzi attraverso i quali venivano condivise e divulgate le immagini.