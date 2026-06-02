Incendio distrugge 600 alberi nel terreno di imprenditrice, forse mano di piromane 

Un vasto incendio si è verificato nelle scorse ore in contrada “Mintina”, tra Burgio e Lucca Sicula, danneggiando alcuni ettari di terreno e carbonizzando circa 600 alberi di ulivo in un terreno di proprietà di una imprenditrice agricola di 58 anni.

L’inferno di fuoco, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partita da un fondo agricolo senza recinzione. Dietro l’azione potrebbe esserci la mano di un piromane. Le fiamme, in breve tempo, hanno raggiunto l’uliveto provocando danni che da una prima stima ammonterebbero a circa 10 mila euro. Il rogo si è propagato velocemente arrivando a “minacciare” alcune abitazioni. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato conseguenze ben più gravi.