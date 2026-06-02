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Rissa in carcere per una partita a biliardino, 6 condanne 

Condannati sei imputati per una rissa in carcere avvenuta nel gennaio 2021. La zuffa sarebbe nata per una lite tra detenuti durante una partita a biliardino

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Fabio Passalacqua, ha condannato sei imputati coinvolti in una rissa avvenuta in carcere nel gennaio 2021. Il giudice ha inflitto un anno di reclusione a Said Walid Mohammed , di 29 anni, egiziano; un anno e 2 mesi per Alì Abdou, 38 anni, egiziano; un anno e due mesi per Alì Zeloufi, 33 anni, algerino; dieci mesi per Soufien Alimi, 33 anni, tunisino; un anno e 6 mesi per Alì Ghtouda, 35 anni, tunisino; un anno e 4 mesi per Afdhali Nebil, 53 anni, tunisino.

La vicenda risale al 3 gennaio 2021. Secondo quanto ricostruito, l’origine della rissa sarebbe da ricondurre a dissidi tra un italiano e un egiziano durante una partita a biliardino. Gli animi si sono subito accesi e, in breve tempo, è scoppiata la zuffa tra un gruppo di detenuti trapanesi e un gruppo di nordafricani. 

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