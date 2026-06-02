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Terremoto magnitudo 6.2 in Calabria, scossa avvertita anche in Sicilia 

L'impatto tellurico e' stato avvertito non solo in tutta la Calabria, ma anche fino in Sicilia

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Un terremoto di magnitudo 6.2 e’ avvenuto in mare nella zona Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), ad una profondita’ di 250 km. Il sisma e’ stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’impatto tellurico e’ stato avvertito non solo in tutta la Calabria, ma anche fino a Palermo, dove alcuni residenti l’avrebbero percepita in modo significativo.

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