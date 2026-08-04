Girava in auto con cocaina e soldi: arrestato

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne catanese poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Essendo venuti a conoscenza della possibile detenzione di armi e droga all’interno di un’autovettura in uso al giovane, i poliziotti dei “Falchi” della Squadra Mobile hanno predisposto un mirato servizio di osservazione e pattugliamento, riuscendo ad individuare la macchina segnalata in via Ammiraglio Caracciolo con a bordo il 28enne, il quale, con fare circospetto, maneggiava un telefono cellulare.

Sottoposto a controllo, l’uomo ha mostrato da subito un evidente stato di nervosismo che ha indotto gli agenti ad eseguire una perquisizione più approfondita, chiedendo il supporto delle unità cinofile della Questura.

L’operazione ha permesso di rinvenire e sequestrare 39 involucri in cellophane con apice termosaldato contenenti cocaina, per un peso lordo complessivo di quasi 20 grammi, abilmente occultati in un vano sottostante la leva del cambio, e la somma di 820,00 euro in banconote di vario taglio, trovata sul sedile della vettura e ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Alla luce del consistente quantitativo di droga e delle modalità del suo occultamento, l’uomo, già gravato da precedenti penali specifici, è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della convalida dinanzi al G.I.P.