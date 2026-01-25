A Caltabellotta si è costituita la Consulta Comunale delle Donne, nuova realtà fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale in unità d’intenti con tutti i Consiglieri Comunali, di maggioranza e di minoranza, e accolta con vivo interesse e partecipazione da numerose donne della comunità locale.

La Consulta si configura quale organismo di raccordo tra l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza per le tematiche afferenti al mondo femminile e alle pari opportunità. La presenza, all’interno dell’Assemblea, di donne provenienti da diversi ambiti del sapere e dell’esperienza professionale evidenzia un approccio ampio e trasversale, orientato a molteplici settori di intervento.

L’Assemblea, organo fondamentale della Consulta, è composta da tutte le donne aderenti che, ad oggi, ne hanno fatto richiesta di partecipazione: Maria Amorino, Maria Paola Augello, Paola Maria Augello, Francesca Barbiera, Clarissa Bonafede, Beatrice Caruso, Virgilia Ciranna, Francesca Colletti, Maria Giuseppina Colletti, Maria Rosaria Colletti, Maria Giuseppina Colletti, Maria Accursia Corso, Maria Cottone, Giuseppa Falco, Pellegrina Falco, Maria Fisco, Anna Garrisi, Serena Genuardi, Anna Maria Grado, Francesca Iacono, Lorenza Intermaggio, Edite Lanka, Alice Marsala, Giusy Marsala, Paola Modica, Anna Maria Montalbano, Maria Clara Montana, Rosalia Parlapiano, Valentina Parlapiano, Maria Pia Puccio, Giusy Pumilia, Rosa Maria Ribecca, Lucia Romagnolo, Liliana Tornambè, Maria Tornambè, Giusy Tornambè, Rosalinda Tornetta, Maria Beatrice Trapani, Pellegrina Maria Trapani, Giuseppa Maria Turturici, Lidia Turturici, Maria Biagia Turturici, Sofia Turturici, Anna Maria Truncali, Simona Vaccaro, Mery Trapani.

Secondo il Regolamento e senza diritto di voto, fanno parte della Consulta anche le Consigliere Comunali elette, l’Assessore alle politiche sociali e il Sindaco.

Nel corso della seduta di insediamento, l’Assemblea ha provveduto all’elezione, all’unanimità, degli organi della Consulta, che resteranno in carica per la durata di due anni: Presidente Anna Maria Montalbano, Vicepresidente Pellegrina Falco, Segretaria Francesca Colletti, Tesoriera Simona Vaccaro e il Comitato di Coordinamento composto da Maria Biagia Turturici, Giusi Pumilia e Maria Paola Augello.

Sul sito istituzionale del Comune di Caltabellotta è stato attivato uno spazio dedicato, denominato “Consulta Comunale delle Donne”, all’interno del quale è possibile consultare il Regolamento e scaricare la modulistica necessaria per la richiesta di nuova adesione, che avverrà, come da regolamento, con cadenza trimestrale.

L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento all’Assistente Sociale Marisa Gagliano, che ha supportato l’Ente in tutte le fasi del processo di costituzione e il cui ufficio costituirà il riferimento operativo per la logistica e il funzionamento della Consulta; alla Segretaria Comunale Dorotea Todaro nonché ai dipendenti comunali che hanno collaborato allo svolgimento delle procedure normative e burocratiche. Un particolare ringraziamento è rivolto alle Consultrici che, con la loro adesione, contribuiscono a rafforzare il tessuto sociale e civile della comunità di Caltabellotta