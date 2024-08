“Canzoni contro i pentiti”, Questura di Agrigento sospende concerto del neomelodico De Martino 

Niente esibizione del cantante neomelodico Daniele De Martino inizialmente in programma per il 12 agosto a Caltabellotta. Lo ha deciso la questura di Agrigento che ha sospeso le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del concerto. Alla base del provvedimento, già adottato in altri luoghi nei confronti del cantante, ci sarebbero i testi inneggianti ai detenuti al 41bis e contro i collaboratori di giustizia e forze dell’ordine. De Martino si sarebbe dovuto esibire nella frazione di Sant’Anna per i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Agostino Galluzzo, in arte Stefano De Martino, è un cantante palermitano divenuto famoso ai più con il pezzo “Bella bionda”, un vero e proprio tormentone. L’artista oggi è seguito da oltre un milione di follower sui social.