Anziano trovato morto in casa: l’intervento dei Vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Caltanissetta sono intervenuti a Sutera in via Mormino dove all’interno dell’abitazione hanno rinvenuto il cadavere di un uomo di 75 anni. Era da giorni che i vicini non vedevano l’uomo e hanno deciso di lanciare l’Sos; una volta intervenuti i pompieri hanno rinvenuto l’uomo morto nel suo letto. Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso per cause naturali.