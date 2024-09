Apertura nuova galleria sulla Ss640, disagi per i nisseni

L’apertura della canna sinistra della nuova galleria Caltanissetta sulla statale 640 sta creando notevoli disagi ai cittadini del capoluogo nisseno ma anche dei comuni vicini. “Con l’apertura della nuova galleria – spiega l’ex sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, ora consigliere comunale – è stata interdetta al traffico la variante di contrada Busiti che consentiva di entrare a Caltanissetta dalla galleria Sant’Elia. Si comprendono le motivazioni di sicurezza stradale relative alla intersezione ma, considerato che la via Borremans è in corso di ristrutturazione, la città non risulta raggiungibile dallo svincolo Caltanissetta nord”. “Chiediamo all’Anas – aggiunge – di rimodulare lo svincolo di Caltanissetta sud e di collocare la segnaletica utile per incanalare il traffico in entrata alla città in maniera da evitare lunghe code sulla ex 640 sino al sistema di rotatorie di via Leone XIII. La nostra città ha subito i lavori della statale per dieci lunghi anni durante i quali è rimasta isolata dal resto del mondo, non è assolutamente tollerabile un’ulteriore isolamento”. Il segretario provinciale del Pd Renzo Bufalino ha annunciato un incontro tecnico con i sindaci e il deputato del Partito democratico Peppe Provenzano “al fine di verificare le soluzione possibili”. Nel frattempo è stato costituito un comitato dei pendolari di Santa Caterina Villarmosa che, se prima raggiungevano Caltanissetta in 25 minuti, adesso impiegano il triplo del tempo. “Le problematiche scaturite dalla chiusura della parte terminale della provinciale 122bis – si legge in una nota del comitato – si riverberano indirettamente in tutto l’indotto dell’asse viaria del Vallone interessando altri comuni come Marianopoli, Vallelunga, Resuttano, Villaba, Mussomeli. Non essendoci disponibilità di strade secondarie percorribili, il traffico subisce un congestionamento progressivo perché questa strada è percorsa dai pendolar e da tantissimi automobilisti che provengono da AGRIGENTO e provincia”.