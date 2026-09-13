Akragas esordio in Eccellenza: 2a0 sul Don Carlo Misilmeri

L’Akragas torna nel suo tempio dopo quasi un anno di esilio per i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione e brinda, all’esordio in Eccellenza, con una netto 2-0 sul Don Carlo Misilmeri.

LA CRONACA

All’Esseneto l’atmosfera è tranquilla ed in tribuna si rivedono, tra gli altri, alcuni “vecchi” dirigenti akragantini.

L’inizio dei biancazzurri è brillante. Dal 6’ all’8’, Sacco e Cruz vanno vicini al gol che è rimandato di soli due minuti. Osvaldo innesca una ripartenza, serve Lopez che calcia forte, Ceesay non trattiene e sulla respinta, lo stesso Osvaldo conclude per il vantaggio.

Al 33’ è ancora Osvaldo ad andare vicino al raddoppio ma questa volta Ceesay si distende sulla sua destra e devia in angolo.

Il Misilmeri si vede per la prima volta dalle parti di Maniscalco al 44’ con un calcio di punizione, da posizione centrale, di Di Fatta che si infrange sulla barriera.

Nella ripresa il Don Carlo mostra subito una maggiore intraprendenza e guadagna terreno. Al 2’ Pedalino ci prova dalla distanza ma la palla termina alta sulla traversa.

L’Akragas si sveglia e risponde due minuti dopo con Di Romana, stesso risultato. Al 5’ Lopez devia debolmente di testa ma Ceesay non ha alcuna difficoltà a bloccare il tentativo dell’argentino. Al 6’ però, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è proprio Lopez a svettare più in alto di tutti e a battere il portiere avversario per il 2-0.

All’11’ Ceesay si rende protagonista di un vero e proprio miracolo sul tiro ravvicinato di Miraglia.

Al 18’ Giorgio, appena subentrato all’infortunato Sacco, conclude con un sinistro velenoso in diagonale che sfiora di poco il montante alla sinistra di Ceesay.

Sul doppio vantaggio, l’Akragas lascia l’iniziativa al Misilmeri che produce un possesso palla sterile senza mai tirare verso lo specchio della porta di Maniscalco rimasto inoperoso per tutto il match.

IL TABELLINO

Virtus Akragas SLP 2 – Don Carlo Lauri Misilmeri 0

Marcatori: pt 10’ Osvaldo; st. 6’ Ten Lopez.

Virtus Akragas SLP (4-2-3-1): Maniscalco, Rossi, Caramanno, Brugaletta, La Rosa (30’ st Fragapane); Di Romana, Miraglia; Osvaldo (30’ st Di Mora), Sacco (15’ st Giorgio), Cruz (40’ st Saito); Ten Lopez (35’ st Luis Henrique). A disp.: Astorino, Farruggia, Ledesma, Solazzo. All. Cammarata

Don Carlo Lauri Misilmeri (3-4-3): Ceesay; Scalavino (34’ st Devola), Cossentino, Neri; Fricano, Pedalino (11’ st Catalano), Sannasardo, Miliano; Di Fatta, Maltese, Di Caccamo (11’ st Pizzo). A disp.: Cannizzaro, Jammeh, Santamaria, Cottone, Banda, Marchino. All. Utro.

Arbitro: Carpentieri di Siracusa

Assistenti: Bartolotta-Di Franco (Palermo)

Ammoniti: pt 22’ Neri, 42’ Caramanno, 46’ Cruz; st 17’ Osvaldo, 45’ Saito.

Angoli: 5-2

Recupero: 4-6