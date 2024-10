Crisi idrica a Caltanissetta, gli studenti in piazza: “un diritto che non può essere rimandato”

Dopo la protesta delle donne a Caltanissetta davanti la sede di Caltaqua, oggi a scendere in piazza sono stati gli studenti della città che hanno organizzato una manifestazione partita da piazza della Repubblica e che si è conclusa in piazza Garibaldi. Hanno partecipato molte associazioni e anche movimenti politici, presente anche l’ex sindaco Roberto Gambino.

“Abbiamo deciso di manifestare di domenica per dimostrare che non si tratta di evitare la scuola, ma di un impegno vero e sentito. In alcuni istituti è mancata l’acqua è quella che arriva invece è anche sporca. L’acqua è un diritto che non può essere rimandato, e l’emergenza è troppo seria per concedersi pausa”, dice Karolo Minglino organizzatore della manifestazione del Liceo Classico.