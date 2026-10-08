Caltanissetta

Danneggiata un’automobile della Croce rossa a Gela

Sono stati infranti i vetri e portati via diversi componenti della vettura

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

 Un’automobile della Croce rossa è stata vandalizzata, a Gela (Caltanissetta). Era parcheggiata nell’area destinata ai mezzi dei volontari, nella sede di via Madonna del Rosario. Sono stati infranti i vetri e portati via diversi componenti della vettura, che era stata messa a disposizione dal comitato regionale della Croce rossa, proprio in favore dei volontari gelesi. Già negli scorsi mesi, c’erano state incursioni e altri danneggiamenti nella sede di Gela. “Quel mezzo era stato messo a disposizione proprio per consentire al comitato regionale di essere ancora più presente e vicino ai territori. Qualcuno ha provato a fermarlo. Non fermerà la nostra presenza”, ha detto il presidente regionale della Croce rossa Stefano Principato.

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