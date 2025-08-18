Caltanissetta

Finisce in un dirupo e non riesce più a risalire, i Vigili del fuoco salvano cagnolino

A sentire i guaiti del povero animale erano stati alcuni residenti che hanno allertato i pompieri

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

I vigili del fuoco di Caltanissetta sono intervenuti in via Xiboli per salvare un cagnolino che da diversi giorni era rimasto incastrato sotto la folta vegetazione di un dirupo e non riusciva più ad uscire fuori. A sentire i guaiti del povero animale erano stati alcuni residenti che hanno allertato i pompieri. Il personale SAF, con tecniche di derivazione speleo e l’ausilio di una scala aerea, sono riusciti a raggiungere il cagnolino e metterlo finalmente in salvo.

