Caltanissetta

Furti al supermercato Lidl, due arresti

Riempiti alcuni sacchi, la coppia ha superato le casse eludendo i sistemi antitaccheggio, per poi allontanarsi in direzione del parcheggio

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Furti al supermercato: a Caltanissetta i carabinieri arrestano 2 persone, un uomo e una donna, per furto aggravato in concorso. I due indagati, approfittando dell’elevata affluenza all’ora di pranzo, asportavano dagli scaffali del supermercato Lidl di via Due Fontane, alimentari e prodotti per la cura della persona. Riempiti alcuni sacchi, la coppia ha superato le casse eludendo i sistemi antitaccheggio, per poi allontanarsi in direzione del parcheggio esterno nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La fuga e’ stata tuttavia breve: i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno notato i due aggirarsi tra i veicoli: fermati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di decine di confezioni di tonno in scatola, creme solari, sughi pronti e cosmetici. Il gip ha convalidato gli arresti, disponendo per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Maddalusa da due mesi senz’acqua, passa la linea dura: niente deroghe per gli abusivi
Agrigento

Operaio morto in cantiere ad Agrigento, aperta inchiesta e sequestrata l’area 
di Gioacchino Schicchi

Non si placa la faida nel centrodestra, Spataro (FDI) contro Alonge: “Ha sbagliato il goal a porta vuota”
Apertura

Alimenti non tracciati e mal conservati in un chiosco a Realmonte, maxi multa
Apertura

Corruzione, arrestati l’imprenditore favarese Dino Caramazza e il sindaco di Sommatino
banner italpress istituzionale banner italpress tv