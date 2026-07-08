Furti al supermercato Lidl, due arresti

Furti al supermercato: a Caltanissetta i carabinieri arrestano 2 persone, un uomo e una donna, per furto aggravato in concorso. I due indagati, approfittando dell’elevata affluenza all’ora di pranzo, asportavano dagli scaffali del supermercato Lidl di via Due Fontane, alimentari e prodotti per la cura della persona. Riempiti alcuni sacchi, la coppia ha superato le casse eludendo i sistemi antitaccheggio, per poi allontanarsi in direzione del parcheggio esterno nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La fuga e’ stata tuttavia breve: i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno notato i due aggirarsi tra i veicoli: fermati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di decine di confezioni di tonno in scatola, creme solari, sughi pronti e cosmetici. Il gip ha convalidato gli arresti, disponendo per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.