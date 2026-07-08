Agrigento

Operaio morto in cantiere ad Agrigento, la Cgil: “Tragedia difficile da accettare”

Così in una nota stampa Francesco Cosca, segretario generale Fillea Cgil Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Fillea CGIL di Agrigento si associa al dolore per la tragica scomparsa del lavoratore Gerlando Brucceri, professionista serio e stimato da tutti i colleghi. Sulle cause dell’incidente stanno svolgendo gli accertamenti le forze dell’ordine e gli organi competenti, che, come sempre, faranno piena luce sulla vicenda. Al di là di quello che emergerà dalle indagini, resta una certezza: nessun esito potrà colmare il vuoto immenso lasciato dalla sua scomparsa nella famiglia, tra i colleghi di lavoro e tra gli amici. La morte sul luogo di lavoro rimane una delle tragedie più difficili da accettare.  Alla famiglia di Gerlando Brucceri giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza della FILLEA CGIL in questo momento di profondo dolore”. Così in una nota stampa Francesco Cosca, segretario generale Fillea Cgil Agrigento.

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