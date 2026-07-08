Operaio morto in cantiere ad Agrigento, la Cgil: “Tragedia difficile da accettare”
Così in una nota stampa Francesco Cosca, segretario generale Fillea Cgil Agrigento
La Fillea CGIL di Agrigento si associa al dolore per la tragica scomparsa del lavoratore Gerlando Brucceri, professionista serio e stimato da tutti i colleghi. Sulle cause dell’incidente stanno svolgendo gli accertamenti le forze dell’ordine e gli organi competenti, che, come sempre, faranno piena luce sulla vicenda. Al di là di quello che emergerà dalle indagini, resta una certezza: nessun esito potrà colmare il vuoto immenso lasciato dalla sua scomparsa nella famiglia, tra i colleghi di lavoro e tra gli amici. La morte sul luogo di lavoro rimane una delle tragedie più difficili da accettare. Alla famiglia di Gerlando Brucceri giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza della FILLEA CGIL in questo momento di profondo dolore”. Così in una nota stampa Francesco Cosca, segretario generale Fillea Cgil Agrigento.