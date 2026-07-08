Impianto fotovoltaico preso di mira dai ladri, danni per 100 mila euro 

Ammonta a quasi centomila euro il danno provocato dall’incursione di ignoti malviventi in un impianto fotovoltaico a Santa Margherita Belice. I balordi hanno rubato mille metri di cavi in rame e danneggiato alcune cabine della struttura. L’impianto è di proprietà di un’azienda milanese. Il responsabile ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.