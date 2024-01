Gdf, sequestrate cinque officine e oltre 48 mila prodotti contraffatti a Caltanissetta

In una operazione di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione di marchi il comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato 5 officine abusive, totalmente prive dei requisiti previsti dalle normative fiscali ed ambientali, e 48.330 prodotti (tra apparecchi elettronici, giocattoli e indumenti) privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza.

I locali delle officine meccaniche sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed i responsabili sono stati denunciati per non aver adottato le misure di sicurezza opportune per lo smaltimento dei liquidi e dei materiali nocivi, frutto dello scarto da lavoro. Avviati anche controlli finalizzati alla verifica delle posizioni dei lavoratori e degli obblighi di natura tributaria. Per quanto riguarda i 48.330 prodotti sequestrati, fra cui capi d’abbigliamento con marchi contraffatti, sono state elevate sanzioni fino a 200mila euro a carico dei responsabili.