Giovane ferito da un colpo di arma da fuoco, al via le indagini

Un giovane è rimasto ferito a un piede, raggiunto almeno da un colpo di arma da fuoco. Il fatto è successo a Gela nella notte tra martedì e mercoledì. Il ragazzo si è sottoposto alle cure dei medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele” ma le sue condizioni non sono gravi. La procura di Gela ha aperto un fascicolo d’inchiesta; i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda. Sono partite perquisizioni e sono in essere accertamenti tecnici. L’indagine è in corso e non è la prima volta che possibili contrasti vengono risolti con le armi.