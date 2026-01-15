Caltanissetta

Giovane ferito da un colpo di arma da fuoco, al via le indagini

Le condizioni di salute del ragazzo non sono gravi

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Un giovane è rimasto ferito a un piede, raggiunto almeno da un colpo di arma da fuoco. Il fatto è successo a Gela nella notte tra martedì e mercoledì. Il ragazzo si è sottoposto alle cure dei medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele” ma le sue condizioni non sono gravi. La procura di Gela ha aperto un fascicolo d’inchiesta; i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda. Sono partite perquisizioni e sono in essere accertamenti tecnici. L’indagine è in corso e non è la prima volta che possibili contrasti vengono risolti con le armi.

