Caltanissetta

In difficoltà lungo la Ss640, mamma e figlio aiutati dalla Polizia: “Grazie per il vostro lavoro”

La donna ha inviato un'email di ringraziamento agli agenti della Questura di Caltanissetta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Desidero esprimere il mio ringraziamento e tutta la mia gratitudine verso gli agenti della Polizia di Stato di Caltanissetta che hanno aiutato me e mia mamma in un momento di difficoltà. Grazie per averci aiutato a tornare a casa e per il vostro lavoro svolto con dedizione ed impegno”. Questa l’email pervenuta in Questura a Caltanissetta da parte di una donna che martedì scorso a bordo della propria autovettura si è smarrita sulla strada statale 640.

La donna doveva recarsi in un comune della provincia di Enna ma, a causa di una chiusura stradale che l’ha obbligata ad imboccare la A/19, nella direzione opposta alla sua destinazione, ha perso l’orientamento tradita anche dal malfunzionamento del navigatore satellitare. Un equipaggio delle volanti, a seguito di richiesta pervenuta sulla linea di emergenza, ha intercettato il mezzo della donna e, dopo averla tranquillizzata, l’ha accompagnata fino all’innesto della A/19, indicandole i successivi svincoli da prendere per giungere a destinazione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Rifiuta le dimissioni in ospedale e aggredisce il personale sanitario, denunciato
Palermo

L’ex Iena Paul Baccaglini trovato morto in casa, è stato anche presidente del Palermo 
Lampedusa

Ancora sbarchi, 74 migranti a Lampedusa: tra loro anche neonato e donna incinta 
Apertura

“Nessuno la visita per cinque ore e lei muore a 26 anni”, medico a processo per omicidio colposo
Caltanissetta

In difficoltà lungo la Ss640, mamma e figlio aiutati dalla Polizia: “Grazie per il vostro lavoro”
Mafia

Oro riciclato per conto di Cosa nostra, chieste 37 condanne