In difficoltà lungo la Ss640, mamma e figlio aiutati dalla Polizia: “Grazie per il vostro lavoro”

“Desidero esprimere il mio ringraziamento e tutta la mia gratitudine verso gli agenti della Polizia di Stato di Caltanissetta che hanno aiutato me e mia mamma in un momento di difficoltà. Grazie per averci aiutato a tornare a casa e per il vostro lavoro svolto con dedizione ed impegno”. Questa l’email pervenuta in Questura a Caltanissetta da parte di una donna che martedì scorso a bordo della propria autovettura si è smarrita sulla strada statale 640.

La donna doveva recarsi in un comune della provincia di Enna ma, a causa di una chiusura stradale che l’ha obbligata ad imboccare la A/19, nella direzione opposta alla sua destinazione, ha perso l’orientamento tradita anche dal malfunzionamento del navigatore satellitare. Un equipaggio delle volanti, a seguito di richiesta pervenuta sulla linea di emergenza, ha intercettato il mezzo della donna e, dopo averla tranquillizzata, l’ha accompagnata fino all’innesto della A/19, indicandole i successivi svincoli da prendere per giungere a destinazione.