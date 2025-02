La cocaina invade le strade di Gela, consumatori sempre più giovani: 13 misure cautelari

Operazione antidroga a Gela, in provincia di Caltanissetta. Tredici le misure cautelari, emesse dal gip su richiesta della locale Procura, eseguite dalla Polizia di Stato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, furti e ricettazione.

L’operazione, denominata ‘H24 Store’, ha smantellato un gruppo criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio. Gli arresti sono stati eseguiti con l’ausilio della Squadra mobile di Caltanissetta, del reparto Prevenzione crimine di Palermo e di unità cinofile della Polizia di Stato.

“Uno studente minorenne su quattro ha consumato sostanze stupefacenti. Un dato che deve farci riflettere – è l’allarme lanciato dal procuratore capo Salvatore Vella – C’è una fetta di ricchezza che viene bruciata in cocaina e droga piuttosto che in attività commerciale e consumi per le famiglie. Gli acquirenti sono sempre più giovani, studenti ma anche professionisti.”