Caltanissetta

Luci nelle gallerie sulla Strada degli Scrittori, scatta il doppio senso di marcia 

Per consentire lo svolgimento delle attività, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata. Il completamento è previsto entro il 6 ottobre

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

A partire da lunedì 25 agosto saranno eseguiti i lavori per l’installazione degli impianti di illuminazione all’interno delle gallerie San Filippo Naturale, San Filippo Artificiale e Bersaglio, sulla strada statale 640 “Strada degli Scrittori”, a Caltanissetta (dal km 58,141 al km 59,841). Per consentire lo svolgimento delle attività, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata. Il completamento è previsto entro il 6 ottobre 2025.

