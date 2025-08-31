Mazzarino lab, infranti vetri della sede del gruppo politico

È stata danneggiata la sede del gruppo politico “Mazzarino lab” . È accaduto nel centro di Mazzarino (Caltanissetta). I vetri dell’ingresso sede sono stati infranti. Sull’accaduto sarà presentata una denuncia ai carabinieri. Gli esponenti del movimento in una nota dichiarano: “Che sia malucchiffari o intimidazione non fa alcuna differenza: il gesto è gravissimo allo stesso modo!”.

“Nonostante le divergenze e le distanze politiche, gesti di questo tipo non appartengono alla nostra comunità e vanno condannati con fermezza. Si tratta di un episodio increscioso, che auspico sia il frutto di semplice teppismo o di una mala movida, non collegato in alcun modo all’attività politica. Mazzarino merita un confronto civile e rispettoso, basato sulle idee e non sulla violenza”, dichiara in una nota di solidarietà il sindaco Mimmo Faraci.