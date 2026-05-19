Caltanissetta

Nasconde 3.5 chili di droga in garage, arrestato 24enne

Due buste contenenti un chilo e novecento grammi di marijuana e una valigia con diciotto panetti di hashish

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Tre chili e mezzo di droga nascosti in un garage. A scoprirli a Gela, in provincia di Caltanissetta, è stata la Polizia che ha arrestato in flagranza un pregiudicato 25enne per detenzione di sostanze stupefacenti.

Durante una perquisizione in un garage apparentemente abbandonato nel centro storico cittadino, la cui porta di ferro d’ingresso era chiusa a chiave con un catenaccio, e in cui nei giorni precedenti era stato notato entrare più volte il giovane, gli agenti hanno trovato due buste contenenti un chilo e novecento grammi di marijuana e una valigia con diciotto panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo e seicento grammi. Vista l’ingente quantità di stupefacente sequestrato il 25enne è stato arrestato e condotto in carcere di Gela a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato e il gip ha disposto la custodia in carcere.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.17/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.17/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Sposini morti in incidente a Sciacca, 50enne indagato per omicidio stradale 
Apertura

Ubriaco alla guida provoca incidente e aggredisce i carabinieri, arrestato
Apertura

Al volante con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite, denunciato agrigentino 
di Gioacchino Schicchi

Aeroporto di Agrigento, anche Enac aspetta il Piano dal Mit
di Gioacchino Schicchi

Crisi idrica e legalità, il monito del Procuratore di Agrigento: “Acqua pubblica e controllata, nessuna deroga per l’abusivismo”
banner italpress istituzionale banner italpress tv