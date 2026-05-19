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Al volante con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite, denunciato agrigentino 

Un quarantenne di San Giovanni Gemini è stato fermato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebbrezza

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Completamente ubriaco si era messo alla guida della sua auto rischiando di provocare incidenti diventando un pericolo per sé e per gli altri. Un quarantenne di San Giovanni Gemini è stato fermato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Sottoposto ad alcol test è risultato positivo con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito dalle legge. Praticamente era quasi in coma etilico. I militari dell’Arma, notando l’auto procedere a zig zag, hanno deciso di fermare il veicolo. Non appena il conducente è sceso ha subito mostrato gli effetti dell’alcol con difficoltà a camminare e parlare. L’alcol test ha poi confermato i sospetti. 

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