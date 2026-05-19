Al volante con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite, denunciato agrigentino 

Completamente ubriaco si era messo alla guida della sua auto rischiando di provocare incidenti diventando un pericolo per sé e per gli altri. Un quarantenne di San Giovanni Gemini è stato fermato dai carabinieri e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Sottoposto ad alcol test è risultato positivo con un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite consentito dalle legge. Praticamente era quasi in coma etilico. I militari dell’Arma, notando l’auto procedere a zig zag, hanno deciso di fermare il veicolo. Non appena il conducente è sceso ha subito mostrato gli effetti dell’alcol con difficoltà a camminare e parlare. L’alcol test ha poi confermato i sospetti.