Ravanusa

La Pro Sport Ravanusa a Cesena per la Serie A e i Campionati Italiani Paralimpici di Tennis Tavolo

Per la Pro Sport Ravanusa, guidata da Giancarlo La Greca, si tratta dell’ennesima partecipazione a livello nazionale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Pro Sport Ravanusa sarà protagonista dal 20 al 24 maggio a Cesena in occasione dell’ultima giornata del Campionato di Serie A di Tennis Tavolo Paralimpico e delle finali individuali dei Campionati Italiani Paralimpici

La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Tennistavolo, si svolgerà presso il Pala Romagnoli e rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della stagione nazionale paralimpica.  La formazione agrigentina arriva all’ultimo concentramento di Serie A occupando attualmente il settimo posto in classifica, con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi una stagione intensa e ricca di soddisfazioni.  Per il Campionato Italiano individuale saranno impegnati giovedì prossimo gli atleti della Pro Sport: Salvatore D’Auria, Rosario Callari, Angelo Caci e Salvatore Portelli.  Nelle gare individuali in carrozzina, invece, sarà protagonista Giuseppe Averna, atteso in gara venerdì e sabato. 

Per la Pro Sport Ravanusa, guidata da Giancarlo La Greca, si tratta dell’ennesima partecipazione a livello nazionale, risultato del costante lavoro svolto negli anni e della crescita sportiva degli atleti formatisi nei Centri di Avviamento allo Sport Paralimpico di Ravanusa. La presenza della società ravanusana a Cesena conferma ancora una volta il valore del progetto sportivo e sociale portato avanti dal sodalizio, da sempre punto di riferimento per il tennis tavolo paralimpico siciliano e nazionale.

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