Seconda raccolta alimentare del Leo Club Agrigento Host

Ottimo risultato per la seconda raccolta alimentare di questo anno sociale, organizzata venerdì scorso dal Leo Club Agrigento Host presso il CONAD del Centro Commerciale “Città dei Templi”. L’iniziativa ha registrato una straordinaria risposta da parte della comunità agrigentina, che ha dimostrato ancora una volta grande generosità e sensibilità verso i più bisognosi.

«Pasta, conserve, latte e legumi – spiega Turi Lo Sardo, Presidente del Leo Club Agrigento Host – sono i generi principalmente donati dagli agrigentini in questo pomeriggio di servizio. Tutto il materiale raccolto sarà donato alla Caritas Diocesana, in particolare alla Locanda di Maria, presidio fondamentale a pochi passi da Piazza Ravanusella per tutti coloro che si trovano nel vero bisogno».

L’impegno dei giovani del Leo Club non si limiterà tuttavia alla sola consegna delle derrate alimentari. Come sottolineato da Marta Castelli, Presidente eletta del Distretto Leo 108 Yb Sicilia: «Al momento della donazione aiuteremo i volontari cucinando e distribuendo i pasti, sperando anche di portare un po’ di gioia e qualche sorriso».

All’evento, a testimonianza della forte coesione della rete lionistica sul territorio, hanno preso parte anche Mariella Antinoro, Presidente della X Circoscrizione Lions e Giuseppe Arnone, Presidente di Zona 26. Il Leo Club Agrigento Host desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i concittadini che hanno scelto di contribuire con la propria donazione, alla direzione del Centro Commerciale “Città dei Templi” e a tutto il personale del CONAD per la straordinaria disponibilità e l’accoglienza dimostrate.