Caltanissetta

Operaio morto nella discarica di Timpazzo, collega condannato per omicidio colposo

Il collega della vittima stava manovrando una pala meccanica quando travolse e uccise l’operaio di 44 anni

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Un operaio, Graziano Alecci, è stato condannato dal tribunale di Gela a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per la morte del quarantaquattrenne Rocco Iacona, anche lui operaio nella discarica gelese Timpazzo. L’accusa mossa ad Alecci, difeso dall’avvocato Giuseppe Cascino, era di omicidio colposo.

L’imputato, nove anni fa, stava manovrando una pala meccanica, in discarica, e travolse Iacona. Il quarantaquattrenne morì sul colpo. Il giudice del tribunale di Gela, Francesca Pulvirenti, ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore dei familiari dell’operaio deceduto, costituiti parti civili con gli avvocati Carmelo Tuccio e Vittorio Giardino. Alla famiglia è stata inoltre riconosciuta una provvisionale da 210 mila euro, che sarà a carico di Alecci e delle società che svolgevano servizi a Timpazzo oltre che dell’Ato Cl2 in liquidazione, allora gestore del sito di conferimento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Aica, è allarme rosso: a rischio stipendi e il funzionamento dei depuratori
Apertura

Tragico schianto tra auto e camion, morto il conducente dell’utilitaria 
Agrigento

Incidente stradale al Villaggio Mosè, coinvolta auto dei carabinieri: ferito lievemente un militare 
Agrigento

Bus rischia di scivolare in scarpata, paura per 50 passeggeri tra Agrigento e Favara
Agrigento

Picchia pescivendolo e tenta di rapinarlo, bandito in fuga a mani vuote 
banner italpress istituzionale banner italpress tv