Operaio morto nella discarica di Timpazzo, collega condannato per omicidio colposo

Un operaio, Graziano Alecci, è stato condannato dal tribunale di Gela a due anni di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per la morte del quarantaquattrenne Rocco Iacona, anche lui operaio nella discarica gelese Timpazzo. L’accusa mossa ad Alecci, difeso dall’avvocato Giuseppe Cascino, era di omicidio colposo.

L’imputato, nove anni fa, stava manovrando una pala meccanica, in discarica, e travolse Iacona. Il quarantaquattrenne morì sul colpo. Il giudice del tribunale di Gela, Francesca Pulvirenti, ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni in favore dei familiari dell’operaio deceduto, costituiti parti civili con gli avvocati Carmelo Tuccio e Vittorio Giardino. Alla famiglia è stata inoltre riconosciuta una provvisionale da 210 mila euro, che sarà a carico di Alecci e delle società che svolgevano servizi a Timpazzo oltre che dell’Ato Cl2 in liquidazione, allora gestore del sito di conferimento.