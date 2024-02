Ruba registratore di cassa dal panificio, arrestato 20enne

Un ventenne è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Caltanissetta per aver rubato il registratore di cassa di un panificio. Denunciato anche il complice minorenne. I due sono stati sorpresi dagli agenti delle volanti, allertati da alcuni residenti, in via Tintoretto, nel quartiere San Luca: secondo quanto ricostruito il minorenne avrebbe fatto da vedetta e il ventenne avrebbe tentato di forzare la cassetta porta soldi. Alla vista della polizia i due hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati. Il ventenne è stato condotto nella carcere di Caltanissetta e condannato a 8 mesi reclusione e 300 euro di multa.