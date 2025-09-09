Caltanissetta

Si toglie il braccialetto per avvicinarsi all’ex compagna, arrestato

L'uomo era all'interno di un'attività commerciale, dove si trovava anche la vittima, privo del dispositivo elettronico

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla polizia di Caltanissetta per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex coniuge, vittima di maltrattamenti in famiglia.

Ad avvisare gli agenti è stato l’alert giunto alla sala operativa della questura: l’uomo era all’interno di un’attività commerciale, dove si trovava anche la vittima, privo del dispositivo elettronico associato al braccialetto elettronico, lasciato in macchina.

Il quarantenne, gravato da precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia, minaccia e rissa, ammonito dal questore di Caltanissetta a cambiare condotta, era già stato arrestato a giugno per la stessa violazione della misura cautelare. Il pm ha disposto gli arresti domiciliari.

